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Yaşam

Kablolarla bağlanan torbalar panik yarattı

Bomba olabileceği düşüncesiyle jandarmaya haber verildi

20 Ağustos 2016 20:26

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde su hattı inşaatında birbirlerine kablo ile bağlanan torbaları görenler içlerinde bomba olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. Yapılan inceleme sonucu torbaların boruların paslanmaması için konulduğu tespit edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Alaattin Onur'un haberine göre, Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde yeni yapılan su hattında üzerinde kablolar olan yan yana konulan torbaları dün gece görenler bomba olabileceğini düşünerek jandarmaya ihbarda bulundu. Sevk edilen jandarma ekipleri önlem alarak, incelemede bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından konulan torbaların içerisinde boruların paslanmaması için kullanılan malzemenin olduğu belirtildi. Torbalarda patlayıcı olmadığı anlaşılınca herkes rahat bir nefes alındı.

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