Kablolar çalındı, 15 bin nüfuslu mahalle 4 yıldır internetsiz

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, Mersin'in en önemli yaylaları arasında bulunan ve yaz döneminde nüfusu 130 binlere ulaştığı ifade edilen Çamlıyayla ilçesinde 4 yıl önce Türk Telekom'a ait havai kabloları çalınınca 4 mahalleye internet erişimi sağlanamıyor.

Nüfusu 15 bine ulaşan 4 mahallede oturan vatandaşların yıllardır sorunun giderilmesine yönelik yaptıkları sayısız girişimleri de sonuçsuz kaldı.

"Vekillere de bildirdik"

Belçınar mahallesi muhtarı Bayram Ali Taş, sorunun çözümü için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek, “Birçok kuruma defalarca dilekçe verdik. Sorunu kurum amirleri toplantısında dile getirdik. Bölge vekillerimize defalarca ilettik ancak bir sonuç alamadık. İnternet olmadığı için gençler yaylaya ailelerinin yanına gelemiyor. Bu sorunun artık son bulmasını istiyoruz” dedi.

"90 yaşındaki ninenin torun hasreti"

90 yasındaki Zülfiye Çatak ise “Kran giresice hırsızlar kabloları çaldınız, bu yüzden çocuklarım gelemiyor internet yok diye. 5 yıldır yalnızım, internet yok diye ne çocuklarım ne torunlarım gelemiyor. Şu interneti verinde şu hasretten kurtulalım çok üzülüyorum çok” diye konuştu.