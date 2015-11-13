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Kablo ve dijital platformlardan çıkarılan Samanyolu kanallarına uydu yayını da kapatıldı!

Bu kararla STV'ye internet dışında bütün erişim kanalları kapatıldı

13 Kasım 2015 16:35

Türksat, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Samanyolu Yayın Grubu'nda yer alan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Mehtap TV, Ebru TV, Burç FM'in de aralarında bulunduğu 13 kanal ve radyonun uydudan çıkarılmasına karar verdi. STV yarından itibaren uydudan yayın yapamayacak. Bu kararla STV Grubu'na internet dışında bütün erişim kanalları kapatılmış oldu.

Yeni Şafak'ın haberaktüel.com'a dayandırdığı habere göre, Türksat platformları Digitürk, Kablo TV ve Teledünya'dan çıkarılan TV ve radyo kanallarının uydu yayınları da yarın sonlandırılacak. Türksat, Samanyolu grubu altında faaliyet gösteren Ebru TV, Mehtap TV, Samanyolu Haber, Yumurcak TV'nin de aralarında bulunduğu kanallar ile radyoların sözleşleşmesini yenilemedi. STV'ye gönderilen yazıda yarından itibaren uydu yayınlarının kesileceği belirtildi.

 

14 Kasım'da yayın kesilecek

 

Türsat'ın 10 Ekim 2015 tarihinde Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri A.Ş'ye gönderdiği ihbarnamede grubun Türksat üzerinde kiraladığı bantla ilgili sözleşmenin yenilenmeyeceği, 30 iş günü sonunda yayınların kesileceği belirtildi. Türksat'ın verdiği süre tebliğin STV'ye ulaşmasından sonra başladı. Buna göre 14 Kasım Cumartesi günü STV ile STV grubu altında yayın yapan toplam 13 TV kanalı ile radyo kanallarının yayınları sonlandırılmış olacak.

İhbarnameye göre, Samanyolu TV'nin Türksat'la yaptığı "Uydu Kapasite Tahsisi" sözleşmesinden yararlanarak yayın yapan TV kanalları ile radyolar yarından itibaren uydudan yayın yapamayacak.

Yayınları kesilecek 13 TV kanalı ve radyo şöyle:

Samanyolu Avrupa
Ebru TV
Mehtap TV
Samanyolu Haber
Yumurcak TV
Dünya TV
MC TV
Samanyolu Afrika
Tuna Shopping TV
Burç FM
Samanyolu Haber Radyo
Radyo Mehtap
Radyo Cihan (STV grubu altında yayın yapmıyor ancak STV'nin Türksat'la sözleşmesinden yararlanıyor)

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