Kablo İnternet'te hız artık 10Mbps

TÜRKSAT A.Ş, kablo İnternet erişim hızını 10 Mbps'e yükseltti.TÜRKSAT A.Ş'den verilen bilgiye göre, kablo İnternet aboneleri, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere İnternet erişim hızlarını 10 Mbit'e kadar çıkarabilecek. TÜRKSAT, kablo İnternet'te yeni dönemde mevcut 6Mbps hızını, 8Mbps ve 10Mbps'e kadar yükseltme kararı aldı. Yeni kampanya döneminde 159 YTL'lik 6 Mbps kotasız İnternet erişimi 119 YTL'ye indiren şirket, 8 Mbps kotasız internet erişimini 139 YTL ve 10 Mbps kotasız erişimi 149 YTL olarak ücretlendirecek.



Kablo İnternet'teki hız alt sınırı 256 Kbps'den 512 Kbps'ye çıkarılırken fiyatı da 29 YTL'den 19 YTL'ye indiriliyor. Yeni dönem abone kayıtlarında alt hız sınırı 512 Kbps olarak dikkate alınacak. Halen 256 Kbps hızında İnternet erişimi olan abonelerin hızları 512 Kbps'ye çıkarılacak. TÜRKSAT ayrıca, kablo İnternet kullanıcılarına, Türkiye de ilk kez "kotalı İnternet'te kullandığın kadar öde" sistemiyle 10 YTL'den başlayan ve kullanıma bağlı değişken tutarlarda faturalama imkanı sunacak. TÜRKSAT kablo İnternet aboneleri, İnternet hızlarını "online.turksat.com.tr" adresinden, hangi kotada ne kadar ücret ödeneceğini ise "www.kablotv.com.tr" adresinden öğrenebiliyor.



