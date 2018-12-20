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Kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı

20 Aralık 2018 22:46

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı.
Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek, geçen 17 Aralık\'ta Yağbastı Mahallesi ve Kenger Mahallesi\'ne düzenlediği operasyonla, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını keserek çalmaya çalışan Ş.A.E., A.H. ve A.B.\'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ş.A.E., A.H. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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