Kablo hırsızları tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Yeşilhisar ilçesinden geçen tren yolunda, elektrik hattı çalışması yapan şirkete ait bakır kabloları çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Ankara plakalı bir otomobilde TCDD hattından çalınan bakır kablolar bulundu. Kabloların, Yeşilhisar İlçesi Akköy Mahallesi sınırından geçen, Adana-Niğde-Kayseri-Ankara tren yolu havai elektrik hattı çalışması yapan şirkete ait olduğu belirlendi. Hırsızlık yaptıkları belirlenen Y.Y. ile M.A. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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