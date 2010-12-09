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Yaşam

Kablo hırsızları pornocu çıktı

Maltepe’de iddiaya göre hurda kabloları çalmak için askeri bölgeye giren 2 kişi tutuklandı.

09 Aralık 2010 02:00

T24 - Maltepe’de iddiaya göre hurda kabloları çalmak için askeri bölgeye giren 2 kişi tutuklanırken, zanlıların üzerinden çıkan USB bellekte kendilerinin de yer aldığı porno içerikli görüntüler bulundu 

Askeri bölgede kalan ormanlık arazide yakalanan şüphelilerin kullandığı minibüsün ön camına “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Görev Aracı” tabelası astıkları da öğrenildi. İki zanlı Maltepe Cezaevi’ne konuldu.  

Pornocu kablo hırsızları

Maltepe’de, iddiaya göre hurda kabloları çalmak için, askeri alana giren 6 kişiden 2’si yakalandı. Terör örgütü El Kaide’ye yardım ve yataklık suçundan sabıkaları çıkan 2 kişi tutuklanırken, şüphelilere ait USB bellek içinde kendilerinin de yer aldığı çok sayıda porno içerikli amatör video görüntüleri bulundu.

Başıbüyük’te devriye gezen Maltepe Önleyici Büro Amirliği’ne bağlı polis ekibi, önceki gün akşam saatlerinde 4. Filo Komutanlığı arazisi içinde kalan ormanlık bölgede, park halindeki bir minibüsü fark etti. Minibüs yakınındaki tel örgülerin kesildiğini belirleyen polis, araziye girerek arama yaptı. Bu sırada ekibin geldiğini gören 6 kişi kaçmaya başladı. Operasyon başlatan polis 2 şüpheliyi yakaladı. Kimlik kontrolünde yakalanan kişilerin, terör örgütü El Kaide’ye yardım ve yataklık suçundan sabıkası bulunan Volkan A. (31) ile Zehni A. (32) olduğu ortaya çıktı. Zehni A.’nın hırsızlık suçundan sabıka kayıtlarının bulunduğu da anlaşıldı.


‘Spor yapıyordum’ savunması!

Maltepe Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini tanımadıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden biri spor yapmak için, diğeri ise tuvalet ihtiyacını gidermek için bölgede bulunduğunu ileri sürdü.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında bulunan USB bellekten ise kendilerinin de yer aldığı çok sayıda porno içerikli amatör video görüntüleri çıktı. Zanlılar, askeri bölgeye izinsiz girmek ve hırsızlık suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne götürüldü. Polis, zanlıların hurda kabloları çalmak amacıyla araziye girdiklerini belirledi.


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