Kablo çalarken akıma kapılarak öldü

Zonguldak'ta bakır kablo çalmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 23 yaşındaki Soner Koçaklı öldü. Koçaklı'nın, 1 gün önce benzer suçtan yakalandığı ancak nöbetçi mahkemece serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kozlu Beldesi'nin Elvan Caddesi'nde meydana geldi.

Soner Koçaklı, iddiaya göre kablo çalmak için beldeye elektrik akımı sağlanan ana şebekenin bulunduğu direğe çıktı.

Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki direğin üst noktasına kadar çıkan ve bakır kablolardan bir bölümünü keserek aşağıya atan Koçaklı, bu sırada akıma kapıldı. Yere düşerken direğin orta noktasında başı demirlerin arasına sıkışıp asılı kalan Koçaklı, feci şekilde can verdi.

Koçaklı'nın akıma kapılmasıyla direkte patlama meydana gelirken, beldenin tamamında elektrikler kesildi.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Kozlu Dağıtım Merkezi'nde görevli bekçi Hasan Nasuhoğlu, patlama sesi üzerine kontrol ettiği direkte Koçaklı'yı görünce polise haber verdi.

Polis, direğin çevresinde önlem alırken, elektrik firması görevlileri, direkte akım olup olmadığını kontrol etti. Akım olmadığının belirlenmesinin ardından direğe çıkan itfaiye ekipleri, cesedi halatla bağladı.

Boyun bölümü demirlerin arasında sıkışan Koçaklı'nın cesedi, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çabasının ardından kurtarılarak aşağı indirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından Koçaklı'nın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahkeme serbest bırakmış

Soner Koçaklı'nın, dün İncivez Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binaya döşenen elektrik kablolarını çaldığı, polisin çalışması sonucu yakalandığı, ancak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Koçaklı'nın, hırsızlıktan sabıkalı olduğu da belirtildi.

Gece bekçisi Hasan Nasuhoğlu, Soner Koçaklı'nın bir kaç gün önce aynı bölgede yanındaki 3 arkadaşı ile elektrik kablosu çalmaya çalışırken gördüğünü ileri sürdü. Nasuhoğlu, "O zaman gördüm ve polise haber verdim. Ama beni fark ettiler kaçtılar. Elimden kaçırdım" şeklinde konuştu.