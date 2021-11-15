Kablama, tırrik, kıprak: İşte Sedat Peker’in jet-ski’li videosunda kullandığı argo kelimelerin anlamı

Korkusuz yazarı Can Ataklı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medya hesabından paylaştığı jet-ski’li videosunda kullandığı “Kablama, tırrik, kıprak” argo kelimelerinin anlamlarını yazdı.

Peker söz konusu videosunda, ““Bazı dostlarım beni arayıp ‘Bugün ya da yarın seni bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar’ dedi. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar. Anladın mı Azem Kardeş? Lan tırrikler, lan kablamacılar, lan kıpraklar, lan pokemoncu. İmza Picachu” ifadelerini kullandı.

Korkusuz yazarı Ataklı, bugünkü yazısında o videodaki argo kelimelerle ilgili şunları kaydetti:

Peker sanıyorum bu video ile sıkıntıda olmadığını, elindeki belgelerin başına bir şey gelse bile yine ortaya çıkacağını, kimseden korkusu olmadığını anlatmak istemiş. Peker’in tweetindeki bazı kelimeler dikkatimi çekti. “Nedir?” diye baktım. Hepsi argoda kullanılan kelimeler.

Kablama: Kimliğini yitirmiş, ne oldum delisi olan kimseler. İlk bakıldığında önemli ve değerli sanılan bir şey.

Tırrik: Boş gezen serseri.

Kıprak: Puşt, i…e

Peker’in “Pokemon” diye hitap ettiği son günlerde CHP’nin kapatılacağını, bazı kişilerin sürgün edileceğini ve Erdoğan’ı yeniden kazandırmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Mehmet Barlas. İmza olarak kullanılan Picahnu ise Pokemon çizgi serisinin en sevimli tiplerinden biri.

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