Kabız olan balığını ameliyat ettirdi

İngiltere ’nin North Walsham kasabasında ismi açıklanmayan bir kişi, 3 sterline satın aldığı japon balığının uzun süren kabızlık sorununu çözmek amacıyla yapılan ameliyata 300 sterlin harcadı. Adamın, üç yaşındaki balığını çok sevdiği için böyle bir masraf harcamayı kabul ettiği açıklandı.

Daily Mirror’da yer alan habere göre, ameliyatı yapan 29 yaşındaki veteriner Faye Bethell, “Balık kabız olmuştu ve bu durum devam etse zehirlenip ölebilirdi” sözleriyle operasyonun gerçekleşme nedenini anlattı. Balığın sahibinin ameliyat masrafını duyduktan sonra vazgeçtiğini belirten veteriner, adamın 10 dakika sonra geri döndüğünü ve 300 sterlin ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Operasyonun “çok hassas” olduğunu ifade eden Toll Barn Veteriner Kliniği’nden Bethell, balığın 50 dakika süren ameliyatın ardından iyileştiğini söyledi. Bethell, “Balığın bir özelliği yoktu. Yalnızca, sahibi onu çok seviyordu” dedi.