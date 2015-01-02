T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kabız olan balığını ameliyat ettirdi

İngiltere'de bir adamın kabız olan japon balığını ameliyat ettirmek için 300 sterlin harcadığı açıklandı

02 Ocak 2015 23:40

İngiltere ’nin North Walsham kasabasında ismi açıklanmayan bir kişi, 3 sterline satın aldığı japon balığının uzun süren kabızlık sorununu çözmek amacıyla yapılan ameliyata 300 sterlin harcadı. Adamın, üç yaşındaki balığını çok sevdiği için böyle bir masraf harcamayı kabul ettiği açıklandı. 

Daily Mirror’da yer alan habere göre, ameliyatı yapan 29 yaşındaki veteriner Faye Bethell, “Balık kabız olmuştu ve bu durum devam etse zehirlenip ölebilirdi” sözleriyle operasyonun gerçekleşme nedenini anlattı. Balığın sahibinin ameliyat masrafını duyduktan sonra vazgeçtiğini belirten veteriner, adamın 10 dakika sonra geri döndüğünü ve 300 sterlin ödemeyi kabul ettiğini belirtti. 

Operasyonun “çok hassas” olduğunu ifade eden Toll Barn Veteriner Kliniği’nden Bethell, balığın 50 dakika süren ameliyatın ardından iyileştiğini söyledi. Bethell, “Balığın bir özelliği yoktu. Yalnızca, sahibi onu çok seviyordu” dedi.

ETİKETLER

kabızbalıkameliyat300 sterlin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24