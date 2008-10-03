Kabineye sonbahar revizyonu

AKP'yi zorlu günler bekliyor

AKP büyüsünü kaybediyor

AKP’de kabine ve parti yönetiminde yapılacak değişiklik heyecanı yaşanıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, bu ay içinde Bakanlar Kurulu ile AKP ve Meclis yönetiminde bir dizi değişiklik planladığı, bu kapsamda en önemli değişikliğin de, 2002’den itibaren bu görevi yürüten Maliye ve Sağlık bakanlıklarında yaşanacağı ifade ediliyor. Kabine ve parti yönetiminde yaşanacak değişikliğin ilk işareti, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Şaban Dişli’nin yerine atama yapılmaması olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz yıllarda MYK’da yaşanan boşalmadan hemen sonra atama yapan Erdoğan, bu defa üç hafta geçmesine rağmen Dişli’nin yerine görevlendirme yapmadı.Başbakan’ın kendisine yakın bazı isimleri değiştirmek istediği öne sürüldü. En önemli değişikliğin de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ olacağı öğrenildi. Unakıtan ve Akdağ’ın kabine dışında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Değişlik düşünülen diğer isimler arasında, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak’ın ismi geçiyor. Maliye Bakanlığı için AKP Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın’ın ismi geçiyor. Açıkalın, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Genel Sekreterlik görevinde bulundu.Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak’ın görevden alınması halinde Trabzon’a yine bir bakanlık verileceği ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yerine AKP Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün getirileceği belirtiliyor. TBMM Sağlık Komisyonu başkanlığını yürüten Cevdet Erdöl, sigara yasağını genişleten kanun teklifinin mimarı olarak biliniyor.Öte yandan kabinede bazı isimlerin değişitirilmesinin yanı sıra bakanlıkların bölünmesi de düşünülüyor. AKP döneminde birleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yeniden ayrılması planlanıyor. Bu iki bakanlık dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da bölünmesi üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.Hükümet, yeni dönemde AB çalışmalarına hız verecek. Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın yürüttüğü Başmüzakerecilik görevininin AKP’li bir başka isme verilmesi düşünülüyor. Başmüzakerecilik için Karaman Milletvekili Lütfi Elvan’ın ismi geçiyor. NTV’ye göre Egemen Bağış’ın da adı geçiyor.Erdoğan’ın üçüncü değişiklik planı ise AKP Meclis Grubu’nda olacak. Başbakan’ın, 5 grup başkanvekilinden 2’sini değiştirmek istediği, değiştirmeyi düşündüğü isimlere, “Biraz dinlenin” mesajı verdiği kaydedildi. Erdoğan, yeni görevlendireceği grup başkanvekilinden birini kadınlardan seçecek. Grup Başkanvekilliği için İstanbul Milletvekili Halide İncekara’nın ismi geçiyor.