-KABİNE MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEN SONRA AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçiminden sonra kabine listesini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunacağını bildirdi. Başbakan Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''İçeride Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile bir görüşme yaptınız mı?'' sorusuna, ''Görüşmek bize haram mı?'' yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan, ''Yeni hükümet için Çankaya Köşkü'ne ne zaman çıkacağı'' yönünde sorulan bir soru üzerine, ''Meclis Başkanlığı seçimini halledelim ondan sonra'' dedi. Erdoğan, ''Salı gününü bekleyelim mi?'' sorusunu, ''Ben size haber veririm'' diye yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''Bu konuda bir sürpriz olup olmayacağına'' ilişkin soru üzerine de ''Bir sürpriz yok'' dedi.