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Politika

Kabineden sonra, AKP'de vitrin de değişti

Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Hüseyin Çelik'in yerine AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü görevine getirildi

30 Ağustos 2014 10:46

Başbakan Ahmet Davutoğlu, kabineden sonra parti vitrinini de değiştirdi. Başbakan Yardımcılığı’ndan alınan Beşir Atalay, Hüseyin Çelik’in yerine AKP Tanıtım Başkanı ve Parti Sözcüsü oldu. Çelik ise AKP Genel Başkanı Davutoğlu’nun danışmanlığına getirildi. Atalay, Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilmesiyle ilgili olarak, “benim için de sürprizdir” dedi.

Davutoğlu başkanlığında dün ilk kez yapılan MKYK toplantısı, ABD Başkan Yardımcısı John Kerry ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kutlama telefonları nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı.

Kerry, Davutoğlu’na, “Dışişleri Bakanı iken beraberdik, çok iyi çalıştık, bundan sonra da bu çalışmalarımız aynı samimiyetle devam edeceğine inanıyorum” dedi ve başarılar diledi.

 

Gül’ün en yakını gitti

 

Turan Yılmaz ve Selçuk Şenyüz'ün Hürriyet'teki haberine göre, 1.5 saat süren toplantıda, partinin en üst yönetim organı olarak MYK’da 3 değişiklik yapıldı. Çelik’in dışında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e en yakın isimlerden olan Halkla İlişkiler Başkanı Salih Kapusuz da görevinden alındı. Kapusuz’un yerine yardımcısı, Malatya Milletvekili Öznur Çalık Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Çelik gibi partinin başına Gül’ün gelmesini isteyen isimlerden olan Kapusuz, Gül’e yönelik tweetleri nedeniyle Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’a yine Twitter üzerinden verdiği sert tepkiyle dikkat çekmişti.

 

Kurtulmuş’un yerine Muş

 

Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş’un yerine Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na da partideki genç kuşak isimlerden İstanbul Milletvekili Mehmet Muş getirildi. MYK’nın diğer isimleri ise yerlerini korudu.

 

Vitrindeki kadın sayısı 2 oldu

 

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar da yerini koruduğu için, dünkü değişiklikle Ak Parti’deki kadın Genel Başkan Yardımcısı sayısı 2 oldu. Haftaya da Gümrük ve Ticaret Bakanı olan Nurettin Canikli’nin yerine Grup Başkanvekili seçimi yapılması bekleniyor. Grup Başkanvekilliği için de partideki genç kuşak isimlerden Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İstanbul Milletvekilleri Bülent Turan ve Doğan Kubat’ın adı geçiyor.

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