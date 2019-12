-KABİNEDEN İLK KAYIT ŞİMŞEK'TEN TBMM (A.A) - 18.06.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi seçim sonrasında ekonomide zor bir sürecin beklediğine ilişkin yorumları değerlendirirken, ''Ekonomide resim, iddia edildiği gibi seçim sonrasında sıkıntı yaratacak bir resim değil'' dedi. AK Parti'den Batman Milletvekili seçilen Şimşek, kaydını yaptırmak için Meclise geldi. Kabine üyeleri arasında ilk kaydı yaptıran Şimşek, kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendilerine büyük bir sorumluluk verildiğini belirten Şimşek, yeni dönemde mevcut reform programını daha fazla genişleteceklerini ifade etti. Şimşek, ''Yeni kabine de görev bekliyor musunuz'' sorusu üzerine, bu konuda yorum yapmanın doğru olmayacağını belirterek, ''Bizim için, milletvekili olmak büyük bir gurur. Ülkemize her kapasitede, ne şekilde olursa olsun hizmet etmek önemli. Bu önemli bir vazife ve hangi formatta olursa olsun mukaddestir. 'Şu şekilde' ya da 'bu şekilde' olması gerekmiyor'' diye konuştu. -CARİ AÇIK SORUNU- Bakan Şimşek, seçimin ardından ekonomide Türkiye'yi zor bir sürecin beklediğine yönelik yorumlar yapıldığının anımsatılması üzerine, genel ekonomiye bakıldığında çok iyi bir resim olduğunun görüleceğini söyledi. Bu resmin, çözülmesi gereken bazı küçük sorunlar da içerdiğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti: ''Bu sorunlardan biri de cari açıktır. Hükümetimiz cari açığı çözmek için çok önemli uygulamalar başlattı. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, katma değeri yüksek ürünlere geçememiş olmasıdır. Biz, katma değeri yüksek ürünlere geçmek için AR-GE reformu yaptık. Sonuç almaya başladık. Savunma sanayi ihtiyaçlarımızın yalnızca yüzde 25'ini karşılıyorduk, bugün yüzde 50'sini karşılıyoruz. Önümüzdeki sekiz yılda bu oran belki yüzde 80-90'a ulaşacak ve belki büyük bir ihracatçı olacağız.'' Şimşek, cari açığın makul düzeye çekilip kontrol altına alınması, Türkiye'nin hızlı bir şekilde büyürken cari açık sorunuyla karşılaşmaması için bütün önlemlerin alındığını, ancak bu önlemlerin sonuçları için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şimşek, ''Her şeyin güllük gülistanlık olmadığını'' ancak genel resme bakıldığında dünyanın en güçlü resimlerinden birinin görüleceğini belirterek, ''Ekonomide resim, iddia edildiği gibi seçim sonrasında sıkıntı yaratacak bir resim değil ama 'mükemmel mi?' Biz hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmadık. İnşallah, hükümetimiz geri kalan sorunlara da el atacak'' dedi. -''YAPICI BİR DİL KULLANILMALI''- Milletvekillerine çalışma konusunda önerilerde bulunan Şimşek, öncelikle yapıcı bir dil kullanılması gerektiğini söyledi. Çalışmalar sırasında zaman zaman tansiyonun yükselebildiğini belirten Şimşek, ''Bazen burada otururken, 'acaba hangi ülkeden bahsediliyor' dediğim bile oldu. Muhalefet adına her şeyi abartmamak lazım. Saygı, sevgi ve disiplin içinde çalışılmalı'' dedi. Bakan Şimşek, bazı milletvekillerinin Ankara'da kira fiyatlarını yüksek bulduğu, kendisinin de böyle bir sorunu olup olmadığına yönelik soru üzerine, Ankara'ya geldiğinde, İngiltere'deki birikimleriyle kent merkezi dışında Haymana yolunda müstakil bir ev satın aldığını söyledi. Şimşek, bu konuda herkesin kendi bütçesi çerçevesinde bir değerlendirme yapacağını ifade etti. Bu arada CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, Meclise gelerek kaydını yaptırdı.