'Kabinedeki revizyon Saadet’in başarısıdır'

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kabine revizyonundaki önemli etkenlerden birisi Saadet Partisi'nin aldığı seçim başarısıdır" dedi.



Bursa'da sağlık merkezinin açılışına katılan Kurtulmuş, kabine değişikliğiyle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Kabineye 9 yeni ismin girdiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah kendi alanlarında başarılı hizmetler yaparlar. Türkiye'nin bulunduğu şartlarda ülkeye hizmet imkanı buldular. İş başına gelen, millet için görev alan bütün arkadaşlarımızın rakip bile olsa başarılı olmasını temenni ediyoruz. Her yaptıkları doğru işlerde doğru yaklaşırız, yanlış işlerde yıldırım olur karşılarına geçeriz. Arkadaşlığımız, dostluğumuz başkadır ama sonuç itibarıyla millet adına yapacakları yanlışlara mani olmak için bütün gücümüzle mücadele ederiz."



Kurtulmuş, kabine değişikliğiyle ilgili dünden bu yana yapılan yorumların birine katıldığına işaret ederek, "Kabine revizyonundaki önemli etkenlerden birisi Saadet Partisi'nin aldığı seçim başarısıdır. Saadet Partisi'nin 5.2'lik oy oranının ve toplumdan çok ciddi şekilde görmüş olduğu teveccühün revizyonda önemli payı olduğunu düşünüyoruz. Bu, Saadet Partisi adına önemlidir" dedi.



Bir gazetecinin "Bülent Arınç'ın devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak kabineye dahil edilmesini Saadet Partisi'nin aldığı başarının sonucu olarak mı yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Ben yorumlamıyorum, birçok siyasi analizci aynı yorumda bulunuyor. Bu kabine revizyonundaki önemli etkilerden birisi Saadet Partisi'nin aldığı seçim başarısıdır" diye konuştu.



Kurtulmuş, hükümet politikalarının kabine revizyonundan önemli olduğunu, bu dönemde ekonomik politikaların çok önemli olacağını söyledi.



‘Yanlış ekonomi modeli uygulanıyor’



Türkiye'de 8 yıldır uygulanan ekonomi modelinin yanlış olduğunu söylediklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Kemal Derviş'in politikalarıyla birlikte çok ciddi yanlışlıklar içinde olunduğunu söyledik. Zaman bizi haklı çıkardı. Yaptığımız uyarıların, tespitlerin yerinde olduğu açıktır. Bundan sonra Türkiye'nin, milletin alım gücünü artıracak, Türkiye'yi dışa bağımlı ekonomik modelden kurtaracak yeni bir modele kavuşmasını arzu ediyoruz. Burada görev almış bakan arkadaşlarımızı bu konu üzerine yoğunlaşmaya davet ediyoruz.



İkinci konu dış politikadır. ABD Başkanı Obama'nın yönetimi ile birlikte bölgede genişletilmiş Orta Doğu Projesi'nde yeni bir döneme girildiği aşikardır. Aşırı derecede kullandığı askeri gücünü kısmen revize edecek, çatışma bölgelerini Irak'tan Pakistan, Afganistan bölgesine kaydıracağı açıktır. Obama gelmeden önce de açıkça ikaz etmiştik. Türkiye, bu konuda uyanık olmalıdır. Yeni Dışişleri Bakanı'na bu konuda hassas davranmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda Türkiye, Afganistan'a muharip asker gönderilmesi konusunda hassas olmalıdır. Aktif, şahsiyetli dış politika izlemelidir."



Numan Kurtulmuş, hükümetin özellikle ekonomi ve dış politika alanlarında bugüne kadar sürdürdüğü politikaları gözden geçirmesi, revize etmesi, yeni modeller üzerinde çalışması gerektiğini ifade ederek, aksi halde ciddi sıkıntılar yaşanacağını iddia etti.

