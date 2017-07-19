Kabinede revizyon; kadın bakan sayısı 1'den 2'ye çıktı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna oturan Jülide Sarıeroğlu ile birlikte kabinede ikinci kadın bakan yerini aldı. Sarıeroğlu, kabine katılan 6 yeni isimden biri.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabineye yeni bir kadın bakan daha eklendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna getirildi.

Sarıeroğlu, 7 Haziran 2015 tarihinden beri AKP Ankara milletvekili.