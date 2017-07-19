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Politika

Kabinede revizyon; kadın bakan sayısı 1'den 2'ye çıktı!

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya olarak kalırken, Jülide Sarıeroğlu kabineye giren ikinci kadın bakan olarak yer aldı

19 Temmuz 2017 17:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna oturan Jülide Sarıeroğlu ile birlikte kabinede ikinci kadın bakan yerini aldı. Sarıeroğlu, kabine katılan 6 yeni isimden biri.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabineye yeni bir kadın bakan daha eklendi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna getirildi. 

Sarıeroğlu, 7 Haziran 2015 tarihinden beri AKP Ankara milletvekili.  

 

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