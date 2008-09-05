Kabinede revizyon beklentisi

Kapatma davası sonrasında yeni bir başlangıç yapmak isteyen hükümet, büyük bir değişime hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan kabine revizyonunun bu ay sonuna kadar yapılacağı belirtiliyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu kapsamda 5-8 arasında bakanı değiştireceği konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu'ndaki kadın sayısı da artıyor. Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile birlikte kabineye en az bir kadın daha girecek. En köklü değişiklik ise AB ile ilişkilerde olacak. "Başmüzakerecilik" görevi Dışişleri Bakanı Ali Babacan'dan alınacak. Yeni atanacak devlet bakanı, "başmüzakereci" olarak AB ile ilişkilerden sorumlu olacak.



Kapatma davasının sona ermesinden sonra gözler kabine değişikliğine çevrildi. Başbakan Erdoğan'ın hem kan değişimi sağlamak hem de topluma "yeni başlangıç" mesajı vermek için kabineyi değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Değişimin Meclis'in yeni yasama dönemine başlayacağı 1 Ekim'den hemen önce yapılacağı tahmin ediliyor. Yeni bakanların AK Parti ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklanmadan önce işbaşı yapması bekleniyor. Ancak Başbakan Erdoğan'ın CHP ve medyanın beklentisine göre hareket etmediği biliniyor. Bu yüzden revizyonun sürpriz bir zamanlama ile yapılma ihtimali de yüksek.



Başbakan Erdoğan'ın ne zaman ve nasıl bir değişime gideceği tam olarak bilinmese de bazı ipuçları parti kulisine sızmaya başladı. AK Parti kurmaylarına ulaşan bilgilere göre, daha önce sınırlı sayıda değişim yapan Başbakan Erdoğan, bu sefer kapsamı genişletecek. Değişecek bakanların çoğunluğu geçmiş dönemden kalan isimler olacak. Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın çifte görevden birisini bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. "Başmüzakereci" görevini üstlenecek yeni bir devlet bakanı atanacak. Şu anda boş kadro bulunduğu için bu atamaya yönelik yasa değişikliği gerekmiyor. AB ile müzakere sürecini yürütecek devlet bakanlığı görevi için Karaman milletvekili Lütfi Elvan ve genel başkan yardımcısı Egemen Bağış'ın isimleri geçiyor.



Kabine revizyonunun kapsamlı olması parti ve Meclis yönetimini de etkileyecek. Başbakan Erdoğan'ın görevden alınacak bakanlardan bazılarına Meclis grup başkan vekilliği görevini teklif edeceği konuşuluyor. Parti yönetimi de değişimden etkilenecek. Şu anda Şaban Dişli'nin istifası nedeniyle ekonomik işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı boş bulunuyor. Genel başkan yardımcılarından bakan olması durumunda yeni boşalmalar olacak. Bu durumda Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri arasından genel başkan yardımcılığı kadrosuna yeni atamalar yapılacak.





