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Kabinede 'mini' revizyon; Efkan Âlâ İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti

İçişleri Bakanlığı'na Süleyman Soylu, Çalışma Bakanlığı'na Mehmet Müezzinoğlu getirildi

31 Ağustos 2016 23:02

Başbakan Binali Yıldırım,  Efkan Âlâ'nın İçişleri Bakanlığı görevini bıraktığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu getirildi.  Boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pozisyonuna eski Sağlık Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 19.30’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasındaki görüşme resmi programda bulunmuyordu.

Saat 20.00’de biten görüşme sonrası Başbakan Yıldırım, kabinedeki ‘mini’ revizyonu açıkladı.  Yıldırım, "İçişleri görevini bırakan Efkan Ala'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Devir teslim töreni bugün

Efkan Âlâ'nın istifasının ardından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Süleyman Soylu, görevi bugün 14.00'da teslim alacak. İçişleri Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninin ardından, Mehmet Müezzinoğlu, Süleyman Soylu'dan boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturacak.

“Bazı bakanların haberi yoktu”

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, kararın 15 Temmuz darbe girişimi süreciyle alakalı olabileceğini söyledi. Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ala arasında herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini belirtti. Ala'nın yerine Soylu tercihi hakkında konuşan Fırat, "Soylu, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasındaki gayretleriyle takdir toplamıştı" dedi. Fırat, bazı bakanların da bu revizyondan haberi olmadığını söyledi.

Fırat, Âlâ'ya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) veya herhangi başka bir yerde görev verilmesinin beklenmediği söyledi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek de "Değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi" ifadesini kullandı. 

 

"81 ilin emniyet müdüründen 74’ü, 7000 istihbaratçının 6,500'ü FETÖ’cüydü" 

 

İçişleri Bakanı Efkan Âlâ , İçişleri Bakanlığı görevine getirildiği dönemde 81 ilin emniyet müdüründen 74'ünün Gülen cemaati mensubu olduğunu açıklayan Âlâ , "Daire başkanlarının tamamı bunlardandı onları da aldık. 5 bin civarında kişiye soruşturma açtık" diye konuşmuştu. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda 17-25 Aralık'tan önce yaklaşık 7 bin çalışandan 6 bin 500'ü FETÖ mensubuydu. Buranın durumu yükseltilecek, belki daire başkanlığından başkanlık seviyesine, şimdi çalışıyoruz. Onların hepsi temizlendi, başka yerlere tayin edildi, gönderilenler oldu, çıkarılanlar oldu. Jandarmada bir istihbarat başkanlığımız var. Bu da yeniden yapılanacak" sözleriyle gündeme gelmişti. 

 

 

 

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