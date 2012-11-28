T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İngilterede kabinede bölünmeye yol açan içki yasağı!

İngiltere aşırı alkol tüketimini engellemek için süpermarketlerin içki reyonlarında bir alana bir bedava satış kampanyası yasaklanacak

28 Kasım 2012 11:29

İngiltere hükümeti ülkede aşırı alkol tüketiminin önüne geçmek amacıyla önlem almaya hazırlanıyor.

Hükümetin hazırladığı plan kapsamında artık süpermarketlerin içki reyonlarında bir alana bir bedava türü satış kampanyası yasaklanacak.

Times gazetesinde yer alan habere göre ayrıca içki türlerine göre farklı olmak üzere birim başına minimum fiyat uygulaması da getirilecek.

Buna göre en ucuz kutu bira 1.12 Sterlin en ucuz şarap şişesiyse 4.40 Sterlin olacak.

Plan kabinede bölünmeye yol açtı. İçki firmaları bu planı Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşmalarına aykırı bulurken doktorlar sonuna kadar destekliyor. (BBCTürkçe)

ETİKETLER

ingiltereiçkiyasakplanaşırı alkol tüketimipromosyontimeskabineavrupa birliğiiçki firmaları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24