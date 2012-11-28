İngilterede kabinede bölünmeye yol açan içki yasağı!

İngiltere hükümeti ülkede aşırı alkol tüketiminin önüne geçmek amacıyla önlem almaya hazırlanıyor.



Hükümetin hazırladığı plan kapsamında artık süpermarketlerin içki reyonlarında bir alana bir bedava türü satış kampanyası yasaklanacak.

Times gazetesinde yer alan habere göre ayrıca içki türlerine göre farklı olmak üzere birim başına minimum fiyat uygulaması da getirilecek.

Buna göre en ucuz kutu bira 1.12 Sterlin en ucuz şarap şişesiyse 4.40 Sterlin olacak.

Plan kabinede bölünmeye yol açtı. İçki firmaları bu planı Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşmalarına aykırı bulurken doktorlar sonuna kadar destekliyor. (BBCTürkçe)