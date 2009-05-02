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Politika

Kabinede 9 yeni bakan

Erdoğan'ın revizyonunda 8 bakan kabinedeki koltuğunu kaybetti. 7 bakanın görevi değişirken 9 isim de bakan oldu

02 Mayıs 2009 03:00

Tempo24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart yerel seçimlerinin ardından uzun süredir beklenen kabine revizyonunu dün yaptı. 8 kişi Bakanlar Kurulu’ndaki koltuğunu kaybederken kabineye 9 yeni isim girdi. 

Gazetelerin birinci sayfalarında revizyon

Çok tartışılan isimler de kabinede

Bakan olduğunu TV'den öğrendi

Yeni kadın bakan: Makam önemli değil

Perşembe gecesi durum değerlendirmesi yaptığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Cuma akşamüzeri yeni bakanların atamasını onaylatan Başbakan Erdoğan, saat 18.30 sıralarında revizyona ilişkin olarak bilgi vermek üzere basının karşısına çıktı.

Erdoğan’ın açıklamasına göre 10 bakanın yerini koruduğu, 9 yeni ismin bakan olduğu, 8 kişinin bakanlık koltuğunu kaybettiği revizyon çerçevesinde Devlet Bakanlığı sayısı 10’dan 11’e çıkarıldı. Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, kabinede parlamento dışından yer alan tek isim oldu.

Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Nazım Ekren’in kabine dışı kalması, Mehmet Şimşek’in de Hazine’den sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na atanması sürpriz olarak değerlendirildi. Revizyonla kabineye giren siyasi ağırlığı en fazla olan isim, Başbakan Yardımcılığı’na getirilen Bülent Arınç oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na kaydırılan Nimet Çubukçu’nun yerine kadın aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı’na atanan Selma Aliye Kavaf kabinedeki ikinci kadın bakan oldu.

Başbakan’ın Erdoğan’ın yaptığı açıklaya göre, kabine revizyonunun sonuçları şöyle:

Kabine dışında kalanlar

Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin

Devlet Kürşad Tüzmen

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu

Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler


Yeri değişmeyen bakanlar

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek

Devlet Bakanı Mehmet Aydın

Devlet Bakanı Egemen Bağış

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül

İçişleri Bakanı Beşir Atalay

Sağlık Bakanı Recep Akdağ

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu


Yer değiştiren bakanlar

Ali Babacan: Dışişleri Bakanlığı’ndan ekonomideki koordinasyondan sorumlu, hazine müsteşarlığı ve bankaların bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’na atandı.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı: Başbakan Yardımcılığı’ndan alındı, Devlet Bakanı oldu.

Faruk Nafiz Özak: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na atandı.

Zafer Çağlayan: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na atandı.

Faruk Çelik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na getirildi.

Mehmet Şimşek: Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na atandı.

Nimet Çubukçu: Kadın, aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na atandı.

Yeni bakanlar

Bülent Arınç: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Arınç: Üslubum daha kucaklayıcı olacak

Ahmet Davutoğlu: Dışişleri Bakanı

Sadullah Ergin: Adalet Bakanı

Mustafa Demir: Bayındırlık ve İskan Bakanı

Ömer Dinçer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Nihat Ergün: Sanayi ve Ticaret Bakanı

Taner Yıldız: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Cevdet Yılmaz: Devlet Bakanı

Selma Aliye Kavaf: Devlet Bakanı 

Kavaf, ilklerin kadını!

Yeni Bakanlar Kurulu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Cemil Çiçek,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan
Devlet Bakanı: Egemen Bağış
Devlet Bakanı: Hayati Yazıcı
Devlet Bakanı: Mehmet Aydın
Devlet Bakanı: Faruk Nafiz Özak
Devlet Bakanı: Mehmet Zafer Çağlayan
Devlet Bakanı: Faruk Çelik
Devlet Bakanı: Cevdet Yılmaz
Devlet Bakanı: Selma Aliye Kavaf
Adalet Bakanı: Sadullah Ergin
Milli Savunma Bakanı: Vecdi Gönül
İçişleri Bakanı: Beşir Atalay
Dışişleri Bakanı: Ahmet Davutoğlu
Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Milli Eğitim Bakanı: Nimet Çubukçu
Bayındırlık ve İskan Bakanı: Mustafa Demir
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
Ulaştırma Bakanı: Binali Yıldırım
Tarım ve Köyişleri Bakanı: Mehmet Mehdi Eker
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Ömer Dinçer
Sanayi ve Ticaret Bakanı: Nihat Ergün
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız
Kültür ve Turizm Bakanı: Ertuğrul Günay
Çevre ve Orman Bakanı: Veysel Eroğlu

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