Kabinede 9 yeni bakan

Tempo24



Kabine dışında kalanlar





Yeri değişmeyen bakanlar

Yer değiştiren bakanlar



Yeni bakanlar



Arınç: Üslubum daha kucaklayıcı olacak

Kavaf, ilklerin kadını!

Yeni Bakanlar Kurulu

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Gazeteciler yeni kabineyi yorumladı?

Perşembe gecesi durum değerlendirmesi yaptığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Cuma akşamüzeri yeni bakanların atamasını onaylatan Başbakan Erdoğan, saat 18.30 sıralarında revizyona ilişkin olarak bilgi vermek üzere basının karşısına çıktı.Erdoğan’ın açıklamasına göre 10 bakanın yerini koruduğu, 9 yeni ismin bakan olduğu, 8 kişinin bakanlık koltuğunu kaybettiği revizyon çerçevesinde Devlet Bakanlığı sayısı 10’dan 11’e çıkarıldı. Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, kabinede parlamento dışından yer alan tek isim oldu.Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Nazım Ekren’in kabine dışı kalması, Mehmet Şimşek’in de Hazine’den sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na atanması sürpriz olarak değerlendirildi. Revizyonla kabineye giren siyasi ağırlığı en fazla olan isim, Başbakan Yardımcılığı’na getirilen Bülent Arınç oldu.Milli Eğitim Bakanlığı’na kaydırılan Nimet Çubukçu’nun yerine kadın aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı’na atanan Selma Aliye Kavaf kabinedeki ikinci kadın bakan oldu.Başbakan’ın Erdoğan’ın yaptığı açıklaya göre, kabine revizyonunun sonuçları şöyle:Başbakan Yardımcısı Nazım EkrenMaliye Bakanı Kemal UnakıtanMilli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇelikAdalet Bakanı Mehmet Ali ŞahinDevlet Kürşad TüzmenDevlet Bakanı Murat BaşesgioğluDevlet Bakanı Said YazıcıoğluEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi GülerDevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇiçekDevlet Bakanı Mehmet AydınDevlet Bakanı Egemen BağışMilli Savunma Bakanı Vecdi Gönülİçişleri Bakanı Beşir AtalaySağlık Bakanı Recep AkdağUlaştırma Bakanı Binali YıldırımTarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EkerKültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GünayÇevre ve Orman Bakanı Veysel EroğluAli Babacan: Dışişleri Bakanlığı’ndan ekonomideki koordinasyondan sorumlu, hazine müsteşarlığı ve bankaların bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’na atandı.Devlet Bakanı Hayati Yazıcı: Başbakan Yardımcılığı’ndan alındı, Devlet Bakanı oldu.Faruk Nafiz Özak: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na atandı.Zafer Çağlayan: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na atandı.Faruk Çelik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na getirildi.Mehmet Şimşek: Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na atandı.Nimet Çubukçu: Kadın, aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na atandı.Bülent Arınç: Devlet Bakanı ve Başbakan YardımcısıAhmet Davutoğlu: Dışişleri BakanıSadullah Ergin: Adalet BakanıMustafa Demir: Bayındırlık ve İskan BakanıÖmer Dinçer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıNihat Ergün: Sanayi ve Ticaret BakanıTaner Yıldız: Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıCevdet Yılmaz: Devlet BakanıSelma Aliye Kavaf: Devlet BakanıDevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Cemil Çiçek,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Ali BabacanDevlet Bakanı: Hayati YazıcıDevlet Bakanı: Faruk Nafiz ÖzakDevlet Bakanı: Faruk ÇelikDevlet Bakanı: Selma Aliye KavafMilli Savunma Bakanı: Vecdi GönülDışişleri Bakanı: Ahmet DavutoğluMilli Eğitim Bakanı: Nimet ÇubukçuSağlık Bakanı: Recep AkdağTarım ve Köyişleri Bakanı: Mehmet Mehdi EkerSanayi ve Ticaret Bakanı: Nihat ErgünKültür ve Turizm Bakanı: Ertuğrul Günay