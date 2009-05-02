Kabinede 9 yeni bakan

Tempo24
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart yerel seçimlerinin ardından uzun süredir beklenen kabine revizyonunu dün yaptı. 8 kişi Bakanlar Kurulu’ndaki koltuğunu kaybederken kabineye 9 yeni isim girdi.
Gazetelerin birinci sayfalarında revizyon
Çok tartışılan isimler de kabinede
Bakan olduğunu TV'den öğrendi
Yeni kadın bakan: Makam önemli değil
Perşembe gecesi durum değerlendirmesi yaptığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Cuma akşamüzeri yeni bakanların atamasını onaylatan Başbakan Erdoğan, saat 18.30 sıralarında revizyona ilişkin olarak bilgi vermek üzere basının karşısına çıktı.
Erdoğan’ın açıklamasına göre 10 bakanın yerini koruduğu, 9 yeni ismin bakan olduğu, 8 kişinin bakanlık koltuğunu kaybettiği revizyon çerçevesinde Devlet Bakanlığı sayısı 10’dan 11’e çıkarıldı. Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, kabinede parlamento dışından yer alan tek isim oldu.
Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Nazım Ekren’in kabine dışı kalması, Mehmet Şimşek’in de Hazine’den sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na atanması sürpriz olarak değerlendirildi. Revizyonla kabineye giren siyasi ağırlığı en fazla olan isim, Başbakan Yardımcılığı’na getirilen Bülent Arınç oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı’na kaydırılan Nimet Çubukçu’nun yerine kadın aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı’na atanan Selma Aliye Kavaf kabinedeki ikinci kadın bakan oldu.
Başbakan’ın Erdoğan’ın yaptığı açıklaya göre, kabine revizyonunun sonuçları şöyle: Kabine dışında kalanlar
Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin
Devlet Kürşad Tüzmen
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu
Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler
Yeri değişmeyen bakanlar
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek
Devlet Bakanı Mehmet Aydın
Devlet Bakanı Egemen Bağış
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül
İçişleri Bakanı Beşir Atalay
Sağlık Bakanı Recep Akdağ
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Yer değiştiren bakanlar
Ali Babacan: Dışişleri Bakanlığı’ndan ekonomideki koordinasyondan sorumlu, hazine müsteşarlığı ve bankaların bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’na atandı.
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı: Başbakan Yardımcılığı’ndan alındı, Devlet Bakanı oldu.
Faruk Nafiz Özak: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na atandı.
Zafer Çağlayan: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na atandı.
Faruk Çelik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Devlet Bakanlığı’na getirildi.
Mehmet Şimşek: Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na atandı.
Nimet Çubukçu: Kadın, aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na atandı. Yeni bakanlar
Bülent Arınç: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç: Üslubum daha kucaklayıcı olacak
Ahmet Davutoğlu: Dışişleri Bakanı
Sadullah Ergin: Adalet Bakanı
Mustafa Demir: Bayındırlık ve İskan Bakanı
Ömer Dinçer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Nihat Ergün: Sanayi ve Ticaret Bakanı
Taner Yıldız: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Cevdet Yılmaz: Devlet Bakanı
Selma Aliye Kavaf: Devlet Bakanı Kavaf, ilklerin kadını!Yeni Bakanlar Kurulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Cemil Çiçek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan Devlet Bakanı: Egemen Bağış
Devlet Bakanı: Hayati Yazıcı Devlet Bakanı: Mehmet Aydın
Devlet Bakanı: Faruk Nafiz Özak Devlet Bakanı: Mehmet Zafer Çağlayan
Devlet Bakanı: Faruk Çelik Devlet Bakanı: Cevdet Yılmaz
Devlet Bakanı: Selma Aliye Kavaf Adalet Bakanı: Sadullah Ergin
Milli Savunma Bakanı: Vecdi Gönül İçişleri Bakanı: Beşir Atalay
Dışişleri Bakanı: Ahmet Davutoğlu Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Milli Eğitim Bakanı: Nimet Çubukçu Bayındırlık ve İskan Bakanı: Mustafa Demir
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ Ulaştırma Bakanı: Binali Yıldırım
Tarım ve Köyişleri Bakanı: Mehmet Mehdi Eker Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Ömer Dinçer
Sanayi ve Ticaret Bakanı: Nihat Ergün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız
Kültür ve Turizm Bakanı: Ertuğrul Günay Çevre ve Orman Bakanı: Veysel Eroğlu İlgili haberler:
Gazeteciler yeni kabineyi yorumladı?Ruşen Çakır: Davutoğlu sürpriz değil
Yavuz Donat: Geç kalmış bir revizyon
Ahmet Hakan: Kabinedeki üç önemli isim
Derya Sazak: Parti içi dengeler gözetildi
Nazlı Ilıcak: Kapsamlı bir değişiklik