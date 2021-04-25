Kabine yarın toplanıyor; gündemde Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon ve Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Covid-19'la mücadelenin yanı sıra TSK'nın Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonun da görüşülmesi bekleniyor.

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Toplantıda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapması beklentiler arasında. Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi düşünülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapacağı belirtiliyor. Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da toplantıda sunum yapabilir.