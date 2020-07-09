Kabine toplantısında fenalaşan Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly, hayatını kaybetti

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Fildişi Sahili Başbakanı Gon Coulibaly'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkenin Devlet Başkanı Alassane Ouattara, yaptığı açıklamayla Coulibaly'nin kabine toplantısında fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını; burada da kısa süre içinde hayatını kaybettiğini aktardı. Outtara ülkenin yasta olduğunu ifade etti.

61 yaşındaki Coulibaly hayatını kaybetmeseydi bu sene yapılacak başkanlık seçimlerinde iktidar partisinin adayı olacaktı.

Coulibaly, 2 ay boyunca sağlık kontrollerinden geçtiği Fransa'dan geçen günlerde döndü. Hükûmet, 4 Mayıs'ta başbakanın "biraz istirahat" edeceğini duyurmuştu