Kabine toplantısı uzun bir aranın ardından yüz yüze yapılacak; 18-25 yaş sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve düğünler için karar alınması bekleniyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dokuz kez dijital olarak toplanan ve geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan kabine toplantısı uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısında 18-65 yaş için uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve düğünler için karar alınması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Kabinede başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların kontrollü olarak ay sonuna kadar sonlandırılması kararının alınması beklentiler arasında. Suriye ve Libya’daki son gelişmelerle ilgili de Erdoğan’a brifing verilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Koronavirüs'le mücadele çalışmaları hakkında brifing verecek. Kabinede, 1 Haziran’da başlatılan ve 9 günü geride bırakan normalleşme dönemi değerlendirilecek. Vaka sayısındaki azalma eğrisinin de ele alınacağı toplantıda, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının da, sosyal mesafe ve tedbirlere uyum şartıyla sonlandırılması planlanıyor.

Ağustos ayında başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ın perşembe günü gerçekleşen Ankara ziyareti nedeniyle ertelenen kabinede, Libya ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri de ele alınacak. Erdoğan’ın Libya diplomasisi hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Suriye’deki gelişmeler bağlamında İdlib, mültecilerin durumu tüm yönleriyle değerlendirilecek. Bakan Soylu, yurtiçinde ve yurtdışında yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapacak.

Günlerdir tartışılan baro seçimlerinin yeniden düzenlenmesi, çoklu baroların önünün açılması, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’da yapılacak düzenlemeler ve Meclis takviminin de kabine toplantısının gündem başlıkları arasında olması bekleniyor. Bu çerçevede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kabineye bilgi vermesi planlanıyor.