Kabine toplantısı sona erdi; yeni Koronavirüs önlemleri gündeme gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından bugün saat 15.55'te toplandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü.

Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısının ana gündem başlıkları arasında Koronavirüs salgını, terörle mücadele, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler var.

Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni önlemlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu.

AVM'leri de kapsayabilir

Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü, "Yeni önlem olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle yanıt vermişti.

Kabine'de bu konunun ele alınması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Dış politika da ele alınacak

Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile

Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması da bekleniyor.