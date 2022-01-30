Kabine toplanıyor; gündemde Rusya-Ukrayna gerilimi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimi gündemdeki ilk başlıklardan biri olacak. Gündemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti de ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Erdoğan, Ukrayna'ya gidecek

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanı sıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak. Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

Ekonomideki son durum

Doğu Akdeniz'de doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak. Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.