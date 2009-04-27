Kabine revizyonunda rötarın nedeni Köşk

Tempo24



Ankara’da günlerdir konuşulan Bakanlar Kurulu'nda yapılacak değişikliklerde sona yaklaşıldı. Hükümet ve parti çevrelerinde tüm beklenti, revizyonun bu hafta içinde gerçekleşmesi yolunda. Bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’ndan sonra kabine revizyonu için düğmeye basılacağı, ancak aynı gün yapılması halinde kabine revizyonunun MGK’nın gölgesinde kalabileceği veya MGK toplantısı ile anılabileceği yönünde.



Bu hafta tamam



Kabine revizyonunun bugün gerçekleşmemesi durumunda da, revizyonun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın olağan görüşmesinin gerçekleşeceği perşembe veya cuma günü yapılabileceği yönünde.

AKP kulislerine göre, en kuvvetli tarih olarak perşembe işaret ediliyor. Daha önce Gül ile Erdoğan’ın kabine revizyonu konusunda istişarede bulunduğu biliniyor. Bu durumda, Erdoğan’ın üzerinde mutabakata varılan listeyi Köşk’te perşembe günü gerçekleşecek olağan görüşmede Gül’ün onayına sunacağı ve akşam saatlerinde de açıklanacağı beklentisi ağır basıyor.



Gül bazı isimlerde ısrarlı



Yerel seçimlerden sonra gündeme gelen kabine revizyonunun gecikmesinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bazı isimler üzerindeki hassasiyetinin etkili olduğu öne sürüldü.



Ankara kulislerine göre, Cumhurbaşkanı Gül’ün, kabine revizyonunda bazı isimler konusunda Başbakan Erdoğan ile aynı görüşte olmaması revizyonun gecikmesine neden oldu.



Kabinede yapılması beklenen değişikliğin AKP tarihinin en kapsamlı kabine revizyonu olacağı ifade ediliyor. Değişikliğin 10-12 bakanı kapsaması, bazılarının yer değiştirmesi veya kabine dışında kalması bekleniyor. Daha önce gündeme gelen ve çok tartışılan, Kültür ve Turizm ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın ikiye ayrılmasından vazgeçildiği konuşuluyor.



Son bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Gül, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Cemil Çiçek’in görevden alınması halinde boşalacak Başbakan Yardımcılığı’na gelecek isimler konusunda hassasiyet gösterdi.



Dışarıdan bakan olur mu?



Gül’ün, Hilmi Güler’in Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nda kalması konusundaki ısrarlara karşı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ı istediği öğrenildi. İçişleri Bakanı olarak adı geçen İdris Naim Şahin’in yerine de Köşk’ün Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nu önerdiği ancak ısrarlı olmadığı konuşuluyor. Köşk’ün hassasiyet bildirdiği bir başka ismin ise Dışişleri Bakanlığı olduğu ifade ediliyor. AKP Grubu'nda da rahatsızlık yarattığı konuşulan Başbakan'ın Dışilişkiler Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu’nun dışardan kabineye Dışişleri Bakanı olarak atanabileceği, ancak Köşk’ün, Ali Babacan’da ısrar ettiği belirtiliyor. Cemil Çiçek’in görevden alınması halinde de Başbakan Yardımcılığı’na getirilecek isim konusunda da Köşk’ün itiraz ettiği ifade ediliyor.

Turizm Bakanlığı'nın ayrılması durumunda eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de kabinede yer alabileceği ileri sürülüyor.





Gül dönemi bakanlar ne olacak?



Gül'ün başkanlığındaki 58. hükümetin yarıdan fazlasının, yani 13 kişinin, bazılarının görev yerleri değişse de kesintisiz olarak bakanlık yaptığına dikkat çekiliyor. Bunlar; Cemil Çiçek, Mehmet Aydın, Murat Başesgioğlu, Kürşat Tüzmen, Mehmet Ali Şahin, Vecdi Gönül, Beşir Atalay, Ali Babacan, Kemal Unakıtan, Hüseyin Çelik, Recep Akdağ, Binali Yıldırım ve Hilmi Güler. İddialara göre bu isimlerden en az beşinin, yenilere yer açmaları için kabine dışı kalması, bazılarının da yerlerinin değişmesi yüksek bir ihtimal.



Bakanlıklar arası kaydırmalar



Bu arada, Ankara’daki son kulislere göre, Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu getirilecek. İçişleri Bakanı Beşir Atalay Milli Eğitim Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kaydırılacak. Kemal Unakıtan’ın kabine dışı kalacağı öngörülürken, Unakıtan’dan boşalan Maliye Bakanlığı’na ise Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in getirileceği belirtiliyor. Ali Babacan’ın da ekonominin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanlığı’na kaydırılacağı ifade ediliyor.



Kabine dışı kalabilecek isimler



Kulislere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın kabine dışı kalma ihtimali oldukça yüksek.





Kimler bakanlık bekliyor?



Kulislerde konuşulanlara göre bakanlık bekleyen isimler şunlar: Partinin ağır isimlerinden Bülent Arınç, Dengir Mir Mehmet Fırat, Salih Kapusuz, partinin üst düzey yöneticilerinden İdris Naim Şahin, Necati Çetinkaya, Reha Dönemeç, Edibe Sözen, Fatma Şahin, Nükhet Hotar Göksel, grup başkanvekillerinden Nihat Ergün, Nurettin Canikli, komisyon başkanlarından Burhan Kuzu, Mehmet Sağlam, Ahmet İyimaya, Murat Mercan ve milletvekilleri Taner Yıldız ile Ömer Çelik.