Kabine revizyonu 16 Aralık’tan sonra

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, üç bakanını belediye başkanı adayı olarak görevlendirmesi ardından Kabine’de 16 Aralık’tan sonra revizyona gitmesi bekleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, “16 Aralık’ta bakanlık bütçesini Genel Kurul’a sunduktan sonra istifa edeceğini” açıkladı.

AKP’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, muhalefet partilerine mensup üyelerin “aday olan bakanların istifa etmesi gerektiği” yönündeki eleştiri ve taleplerini yanıtladı. Şahin, “Herşey bitiyor, bakanlık da bitiyor. Devlet terbiyesi içinde ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Elimdeki işleri siyaset karıştırmadan bitirip teslim etmek istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına rağmen arkadaşların hassasiyetine katılıyorum. İstifa ile ilgili Başbakanımız da Hükümet sözcümüz de son Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yaptılar. 16 Aralık’ta Bakanlık bütçesini Meclis Genel Kurulu’na sunduktan sonra kabinede bir revizyon olacak. Ben ve diğer iki bakan arkadaşım istifa edeceğiz” dedi.

Şahin “Arkadaşların acelesini anlamakta güçlük çekiyorum. Daha yarış başlamadı. Ben o yarışa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak değil, Fatma Şahin olarak katılacağım. Bu işin haksız rekabete dönüşmesine izin vermem” diye konuştu.

Bütçe takvimine göre, Meclis Genel Kurulunda aday olan bakanlardan en son 16 Aralık’ta Fatma Şahin’in başında bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bütçesi görüşülecek. Hatay’dan belediye başkan adayı olan Sadullah Ergin’in başında bulunduğu Adalet Bakanlığı bütçesi 13 Aralık’ta, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olması neredeyse kesinleşen Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesi ise 12 Aralık’ta görüşülecek.

Kulisler bakan adayı kaynıyor

Belediye başkan adayı olan üç bakanın beklenen istifa tarihi kesinleşince AKP kulisleri hareketlendi. Çok sayıda AKP’li milletvekilini bakanlık heyecanı sararken Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın kaydırılacağı, Bozdağ’ın koltuğuna ise AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli veya Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in oturacağı beklentileri yoğunlaştı. AKP kulislerinde Fatma Şahin’in istifasıyla boşalacak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için de İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın isimleri öne çıktı. AKP kulislerine göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın yerine sürpriz bir ismin getirilmesi muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, Yıldırım’ın İzmir’de belediye başkanlığını kazanamaması halinde, 30 Mart’tan sonra Bakanlık koltuğuna yeniden oturabileceği de dillendiriliyor.

Torba Tasarı, alt komisyona gitti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Fatma Şahin’in sunumunu yaptığı “torba” tasarı olarak da nitelendirilen 103 maddelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, benzer içerikteki kanun teklifleriyle birleştirilmek üzere alt komisyona gönderildi.