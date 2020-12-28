Kabine'nin gündeminde kiralık villalar ve otellerdeki olası yılbaşı partileri var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yılın son kabine toplantısının en kritik başlığı yılbaşında alınacak Koronavirüs tedbirleri ve yapılacak denetimler olacak.

Beştepe’de bugün yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında alınacak ek önlemlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, toplantıda virüsün seyri, yasakların vakalara etkisi, ilçe, il ve büyükşehirlerdeki son durum tüm yönleriyle değerlendirilecek. Bu kapsamda özellikle kiralık villalarda ve otellerdeki yılbaşı partilerinin engellenmesine dönük alınabilecek yeni tedbirler Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirilecek.

Erdoğan, "Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok" demişti

Erdoğan, yılbaşında alınacak tedbirlerle ilgili, “Partiler, otellerde olsun villalarda şurada burada olsun güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok. Bir şey olsa ‘bak devlet nerede, devlet gerekeni yapmadı’ diyecekler. Buna fırsat veremeyiz” açıklamasını yapmıştı.

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Aşı takvimi de gündemde

Bugün Türkiye’de olması beklenen aşılarla ilgili takvim de ele alınacak. Buna göre ilk olarak sağlık çalışanlarına ve risk grubunda olan 65 yaş üstündeki vatandaşlara uygulanacak aşılama takvimiyle, kısıtlamaların sahaya yansıması başlıklarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye bilgi sunması planlanıyor. Hem Çin’den hem Almanya’dan gelecek aşıların yanı sıra yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da kabinede görüşülecek.

Toplantıda yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan ekonomik ve hukuki reform çalışmalarında gelinen son durum ve dış politikada gelişmeler de diğer başlıklar olacak.