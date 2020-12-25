Erdoğan'dan yılbaşı açıklaması: Partilere izin verilmeyecek, tespit edilirse polis operasyon yapacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı partisi yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse gerekli operasyonu yapar. Devlet olarak görevimiz insanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra Allah göstermesin herhangi bir şey olduğu zaman ne diyecekler? 'Devlet tedbirini almadı, gerekeni yapmadı' diyecekler. Buna fırsat veremeyiz" dedi.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den 50 milyon doz aşı geleceğini hatırlatarak,"İlk etapta malum 4,5 milyon gelecek. Öncelikle sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Tüm vatandaşlarımı da aynı hassasiyete devam ediyorum" diye konuştu.

İsrail'le ilişkilerin daha iyi bir noktaya taşınmasını arzu ettiklerini belirten Erdoğan, "İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail'in Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır. Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Putin'in gerçekten özü sözü bir"

Özü sözü bir, verdiği sözde duran ikili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadirdir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri temenni ederim ki bundan sonra da aynı şekilde sürdürürüz. Gerek askeri, gerek ekonomik, gerek kültüren konularda bunu gördüm görüyorum. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığım zaman hedeflerimize de aynı kararlıkla yürüyoruz yürüyeceğimize de inanıyorum.

"İlk etapta 4,5 milyon doz aşı gelecek"

Ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi ama ülkemin, başta tabii kendi danışmanlarım, doktor olarak, profesör danışmanlarım var, sağlı kurulum var, bunun yanında bakanım var, kendilerinden edindiğim bilgilerle ilk etapta Çin’den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. İlk etapta malum 4,5 milyon gelecek. Bütün bunlar da belli bir takvim... Öncelikle sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız.

"Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız"

Aşı olacağımı açıklamıştım bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı hassasiyete devam ediyorum. Her olan bu alanda konuşmamalı. Konuşacak olanlar varsa hocalarımızdır. Değişik alanlarda bu konuda hocalarımızın yapmış oldukları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda da kimsenin de aslında şu anda virüsle savaşıyoruz aklına da virüs düşürmemeliyiz. Ve aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Temennimiz odur ki inşallah bununla birlikte bu Koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en başarılı şekilde verelim. İlk etapta burada Çin var aynı zamanda Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz.

"Partilere müsade edilmeyecek"

Pazartesi kabine toplantımız var bir defa bu tür partiler otellerde villalarda olsun... Bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse gerekli operasyonu yapar. İnsanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok. Devletsek devlet olarak görevimiz insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra Allah göstermesin herhangi bir şey olduğu zaman ne diyecekler? Devlet tedbirini almadı, gerekeni yapmadı diyecekler. Buna fırsat veremeyiz.

İsrail ile ilişkiler

İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten devam ediyor. En tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz bazı ülkelerle olduğu gibi. En tepe noktalarda sıkıntılar olmamış olsa İsrail ile münasebetler çok daha farklı olabilirdi. İsrail'in Filistin politikası bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimize karşı takındıkları tavrı kabul etmemiz mümkün değil. Acımasız davranışları ve Filistin toprakları konusunda takındıkları tavrı kabul etmemiz mümkün değil. Gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım.