Kabine, Koronavirüs gündemiyle bugün toplanıyor: Sokağa çıkma saatlerinin esnetilmesi, kafelerin açık alanlarının açılması bekleniyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlamaların bir kısmı devam ederken, kabine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni kararlar almak üzere toplanıyor. Bilim Kurulu'nun kabine öncesinde, kafe ve restoranların açık alanlarının müşteri kotası ve HES kodu zorunluluğu önlemleriyle açılmasını tavsiye ettiği öğrenildi. Düğünlere açık alanlarda sınırlı katılımla izin verilmesi beklenirken, hafta içi akşam yasak saatinin ileriyle çekilmesi, hafta sonu gündüz yasağının kaldırılması öngörülüyor.

Vaka sayılarının 7 binlere düşmesinin ardından 1 Haziran’dan sonra kısıtlamaların kaldırılmasının gündeme geleceği bugünkü kabine toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan ve Nuray Babacan'ın haberine göre; kademeli normalleşme kapsamında paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.