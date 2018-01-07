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Politika

Kabine değişikliğinde Bakan Soylu için 'B' planı

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, kabine revizyonu iddiaları için "Doğruluk payı yok" demişti

07 Ocak 2018 14:51

Hülya Karabağlı

Kulislerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çeşitli iddialar ileri sürülüyor. Soylu'nun AKP'de "CHP istedi diye görevden alındı" izlenimi verilmeyeceği için hakkında farklı 'formüller' oluşturulduğuna işaret ediliyor.

Yerel seçimlerde aday olmak istediği ileri sürülen bakanın bu talebine olumlu yaklaşılabileceği ifade ediliyor. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını istediği ifade edilen Soylu’ya, kazanma ihtimali az olan İzmir’i gösterebilecekleri de gelen bilgiler arasında.

Siyasette iktidar kanadında gelen açıklamalara rağmen kabine değişikliği yapılacağı iddiaları da sürüyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında yapılacak üç seçim nedeniyle kabinede özellikle ekonomiye "ayar" vereceği belirtiliyor. Erdoğan'ın daha da güçlendirilmiş kadroyla ekonomiye götürmek istediği ve bu yönde değişiklikler yapacağı konuşuluyor.

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Yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ın adı geçiyor

Başbakan Binali Yıldırım’ın da yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçiyor.

Olası bir kabine değişikliğinde bazı bakanların görev yerlerinin değiştirilebileceği,  Aile ve Sosyal Politikalar bakanının ise kabine dışında kalacağı öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı'na 5 yardımcı

AKP kanadında 2019 için hazırlıklar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçilmesine kesin gözle bakılan Erdoğan’ın en fazla 5 yardımcı ile çalışacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının hastalık gibi durumlarda Cumhurbaşkanlığı vekaletini üstleneceği belirtiliyor.  Yeni sistemde müsteşar yardımcılıklarının kaldırılacağı bunun yerine bakan yardımcılarına daha icracı bir yetki verileceği kaydediliyor. 

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