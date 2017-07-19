Kabine değişikliği açıklandı; 5 yeni kişi kabineye girdi, 6 bakan yer değiştirdi

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni getiren anayasa değişikliği teklifinin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilmesi sonrası yapılmasına "kesin" gözüyle bakılan "kabine değişikliği" bugün (19 Temmuz 2017) Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni kabineye giren isimler, dikkati çekti.

Kabinede, 11 bakanlıkta değişikliğe gidildi. 5 başbakan yardımcısından 4'ü değişti. Yeni kabinede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık başbakan yardımcısı oldu.

Görev değişikliğinin ardından Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül Adalet Bakanı, AKP Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da Sağlık Bakanı oldu.

Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kabine dışında kalan isimler oldu.

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabine listesi şöyle:

Başbakan: Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu



Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Eroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Pak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Aslan

Yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklamasının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla istişareleri yaptık. Arkadaşlarımız görev yapanlar, yeni başlayacaklar hepsi birbirinden üstün meziyeti olan arkadaşlar. Kimsenin birbirine üstünlüğü söz konusu yok. Bu bir bayrak yarışı, kan değişimidir. Bakanlar Kurulu'nda değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bu yapılır."

"Görev değişimine yönelik çalışmalar sürüyor"

Başbakan Yardımcıları ile ilgili görev dağılımına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Kimin sorumlu hangi görevden olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecek" diye konuştu.