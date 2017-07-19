Kabine değişikliği açıklandı; 5 yeni kişi kabineye girdi, 6 bakan yer değiştirdi

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni getiren anayasa değişikliği teklifinin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilmesi sonrası yapılmasına "kesin" gözüyle bakılan "kabine değişikliği" bugün (19 Temmuz 2017) Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni kabineye giren isimler, dikkati çekti.
Kabinede, 11 bakanlıkta değişikliğe gidildi. 5 başbakan yardımcısından 4'ü değişti. Yeni kabinede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık başbakan yardımcısı oldu.
Görev değişikliğinin ardından Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül Adalet Bakanı, AKP Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da Sağlık Bakanı oldu.
Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kabine dışında kalan isimler oldu.
İşte Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabine listesi şöyle:
Başbakan: Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Eroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Pak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Aslan
Yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklamasının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızla istişareleri yaptık. Arkadaşlarımız görev yapanlar, yeni başlayacaklar hepsi birbirinden üstün meziyeti olan arkadaşlar. Kimsenin birbirine üstünlüğü söz konusu yok. Bu bir bayrak yarışı, kan değişimidir. Bakanlar Kurulu'nda değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bu yapılır."
"Görev değişimine yönelik çalışmalar sürüyor"
Başbakan Yardımcıları ile ilgili görev dağılımına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Kimin sorumlu hangi görevden olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecek" diye konuştu.