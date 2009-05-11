Kabine Çankaya'ya konuk

Devletin zirvesi, bugün Türkiye’nin dış ve iç politikadaki sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak için bir araya gelecek. Geçtiğimiz hafta muhalefet liderleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu akşam da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerine Köşk’te yemek verecek.



Gül, cumhurbaşkanı olduktan sonra, Bakanlar Kurulu ile ilk kez bir araya geliyor. Gül’ün Dışişleri Konutu’nda bu akşam vereceği yemekte siyaset, ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.



Gül’ün, muhalefet liderleri ile yaptığı görüşmedeki izlenimlerini aktaracağı belirtiliyor. Yemeğin öncelikli konularından birinin de Kürt sorununun çözümüne ilişkin formüller olacağı ifade ediliyor.



Muhalefet ile görüşmesinin ardından gittiği Prag’dan dönerken Türkiye’nin en önemli sorununun Kürt sorunu olduğunu belirterek, “İyi şeyler olabilir, fırsat kaçırılmamalı” diyen Gül’ün, görüşlerini Kurul üyelerine anlatması bekleniyor.



Yemekte Türkiye ile Ermenistan arasında oluşturulan yeni yol haritası ve bunun Türkiye-Azerbaycan ilişkisine yansımalarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Anayasa değişikliklerinin de ele alınabileceği ifade ediliyor. Hükümetin, çalışmalarına ilişkin Gül’e bilgi vermeleri de bekleniyor. Terörle mücadeledeki yeni yöntemlerin de görüşüleceği belirtiliyor.



Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık yapma yetkisi var. Bu yetkiyi 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal sık sık kullanarak önemli kararları Bakanlar Kurulu’ndan çıkarmıştı. 10. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise 1999 depreminden sonra kabine ile bir kere bir araya gelmişti. 11. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bu yetkisini hiç kullanmamıştı. Gül kabine üyeleri ile Anayasa’daki yetkisi çerçevesi yerine akşam yemeğinde bir araya gelmeyi tercih etti.

