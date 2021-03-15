Kabine bugün toplanıyor; risk haritası yeniden renklendirilecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantı gündeminin ilk sırasında yeni normalleşme ile birlikte artan Koronavirüs vakaları var.

Kademeli normalleşme adımlarının, risk haritasındaki değişime göre güncellenmesi beklenirken, toplantıda eğilimin restoran ve kafelerin mümkün olduğunca açık tutulmasından yana olduğu belirtiliyor.

1 Mart’ta başlayan “kontrollü normalleşme” sürecinin ardından yapılacak ilk kabine toplantısında illerin risk durumuna göre atılan kontrollü normalleşme adımlarıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Özellikle son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış ve mutasyonlu virüsün yayılım hızı, bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimalini gündeme getirdi. Kademeli normalleşme adımları, son veriler ışığında yenilenecek risk haritasındaki değişime göre gözden geçirilip güncellenecek.

Kabinesi toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'te yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:00 sularında basın açıklaması yapması bekleniyor.