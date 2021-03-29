Kabine bugün toplanıyor; Koronavirüs risk haritası güncellenebilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabinede ana gündem maddesi artan vaka sayıları olacak. Bu kapsamda risk haritasının güncellenmesi ve ramazan öncesi yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, önümüzdeki süreçte aşılama takviminin aşama aşama nasıl ilerleyeceği de detaylarıyla değerlendirilecek. Artan vaka sayılarıyla birlikte Koronavirüs risk haritasının ağırlıklı olarak “kırmızıya” dönmesi de kabinenin gündemindeki bir diğer konu olarak öne çıkacak. Bu kapsamda risk haritasının kabine toplantısının ardından güncellenmesi ve yeni tedbirlerle kısıtlama kararlarının hayata geçirilmesi bekleniyor.