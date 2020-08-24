Kabine bugün toplanıyor: Gündemde artan Koronavirüs vakalarına karşı alınacak yeni önlemler ve doğal gaz keşfinin yansımaları var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni bugün toplayacak. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Milliyet'ten Kıvenç El imzalı habere göre, toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük Koronavirüs vakaları değerlendirilecek. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.

Koronavirüs denetimlerini sıklaştırılması gündemde

Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor.

Doğal gaz keşfi

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz’deki son durum ve Almanya’nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de görüşülecek.

Giresun'daki sel felaketi

Giresun’da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.