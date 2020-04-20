Kabine bugün toplanıyor; 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında, yeni tip Koronavirüs'e karşı önlemler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na yönelik üç formül ele alınacak. 23 Nisan'dan başlayarak dört gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi de gündemde.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor.

İkinci formül ise 23-24 Nisan’da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan’da 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehri ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulanması.