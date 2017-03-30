Kabin yasağı getirilen THY'den modern kulaklık hamlesi

Amerika’nın Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı Körfez ülkelerinin havayolu firmalarına getirdiği kabin kısıtlamasının ardından Türk Havayolları yeni bir uygulamaya yöneldi. Tüm Amerika seferlerinde bugünden itibaren yolcuların kullanımına sunulan yeni kulaklıklar, mayıs itibariyle THY'nin tüm kıtalararası uçuşlarının ekonomi sınıfında müşterileriyle buluşacak.





Uzun uçuş saatlerine göre özel tasarlanmış, yüksek ergonomi ve ses kalitesine sahip kulak üstü (headset) kulaklıkların, ödüllü uçak içi eğlendirici sistemlerle birlikte yolculara daha konforlu bir uçuş deneyimi sunması planlanıyor.

Yolcular, THY'nin uçak içi eğlendirici sistemi Planet'in sunduğu binlerce saat müzik ve film deneyiminden, konforlu ve çok daha kaliteli ses düzeyine sahip yeni nesil kulaklıklarla yararlanıyor.