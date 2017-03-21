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BBC Türkçe

Kabin içinde elektronik cihaz yasağı İngiltere'de de gündemde

İngiltere'nin de bazı havaalanlarından ülkeye yapılan seferlerde, uçakların kabin içine elektronik cihazların alınmasını yasaklaması bekleniyor

21 Mart 2017 21:23

İngiltere'nin de ABD'dekine benzer bir adım atarak, belli yerlerden gelen uçuşlarda dizüstü bilgisayar ve benzer elektronik cihazların kabin içine alınmasını yasaklaması bekleniyor.

İngiltere'nin açıklayacağı kısıtlamaların dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayarları kapsayan ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesiyle farklılık taşıyabileceği anlaşılıyor.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 8 ülkenin toplam 10 havaalanından ABD'ye yapılan direkt seferlerde kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınması geçici olarak yasaklandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın getirdiği yasak kapsamında Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı ABD seferleri de yer alıyor. ABD'li yetkililer bir dizi cihazın içine patlayıcı madde saklanabileceği uyarısı yapıyor.

BBC muhabiri Daniel Sandford, İngiltere'nin kararının "çok açık bir şekilde ABD ile koordineli bir şekilde hareket etme çabası olduğunu" ifade etti.

Sandford ayrıca, geçen yıl içerisinde Somali'de bir uçakta meydana gelen patlamanın bir dizüstü bilgisayarın içine yerleştirilen bombadan kaynaklandığını ve alınan önlemlerin de benzer bir olayın önlenmesini amaçladığını belirtti.

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