Kâbil’e yeni Türk askeri mi gidiyor?

Genelkurmay Başkanlığı’nın, Kâbil’de bulunan Türk askeri gücüne takviye yapma çalışmaları başlattığı iddia edildi



Genelkurmay Başkanlığı’nın, ABD’nin Afganistan’a yönelik asker talebinin ardından, başkent Kâbil’de bulunan Türk askeri gücüne takviye yapmak ya da Kâbil dışındaki bir kentin güvenlik sorumluluğunu üstlenmek seçenekleri üzerinde çalışma başlattığı iddia edildi.



Türk askerinin, Afganistan’da Taliban ile çatışmasının ise söz konusu olmadığı kaydedildi.

NTV’nin haberine göre, Irak’tan çekilme planını açıkladıktan sonra Afganistan’a ağırlık vereceğini duyuran ABD, bir süredir NATO ülkelerinden bu ülkeye daha fazla sayıda asker göndermelerini talep etmişti.



Geçen yıla kadar Washington’ın bu talebine PKK ile mücadelede yeterli desteği vermediği için karşı çıkan Ankara’nın, PKK ile mücadelede başlayan istihbarat paylaşımıyla birlikte isteğe olumlu yaklaşmaya başladığı öğrenildi.



Genelkurmay Başkanlığı, halen yaklaşık 700 Türk askerin bulunduğu Kâbil’e takviye

kuvvet göndermek seçeneği üzerinde çalışıyor.



Ağustosta Kâbil Bölge Komutanlığı’nı yeniden almaya hazırlanan Türkiye’nin, asker sayısı da otomatik olarak artacak. Genelkurmay Başkanlığı, bir diğer seçenek olan Kâbil dışındaki bir kentin güvenliğini alma üzerinde de duruyor. Bu kentin ise Türkiye’ye yakınlığıyla bilinen Özbek General Raşit Dostum’un kontrolünde bulunan kuzey bölgesinde olabileceği belirtiliyor.