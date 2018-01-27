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Dünya

Kabil'deki saldırıda en az 95 kişi öldü, 158 kişi yaralandı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kabil’de içişleri bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında bir ambulans aracıyla gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 95 kişi öldü, 158 kişi de yaralandı

27 Ocak 2018 20:29

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kabil’de içişleri bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında bir ambulans aracıyla gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 95 kişi öldü, 158 kişi de yaralandı.
Afgan Sağlık Bakanlığı ölü sayısını teyit etti ve yaralıların şehir genelindeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.Yerel kaynaklara göre saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.
Tolonews’de yer alan habere göre bomba yüklü bir ambulans aracı ile gerçekleştirilen saldırı ünlü Chicken Street yakınlarındaki Sedarat Meydanı yakınlarında İçişişleri Bakanlığı’nın eski hizmet binasına yakın bir noktada gerçekleşti. Avrupa Birliği’nin Afganistan’daki genel merkezi de olay yerine yakın bir noktada bulunuyor.
İtalyan bir sivil toplum kuruluşu tarafından yönetilen bir hastanenin koordinatörü olan Dejan Panic Twitter’dan yaptığı paylaşımda saldırı için “Bu resmen bir katliam” ifadelerini kullandı.
Yetkililer ölü ve yaralıların büyük bir kısmının sivillerden oluştuğunu, çevre binalarda büyük hasar meydana geldiğini aktardı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.
Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu. Geçtiğimiz hafta da Kabil’deki beş yıldızlı bir otele gerçekleştirilen saldırıda aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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