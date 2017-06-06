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Dünya
Deutsche Welle

Kâbil'deki ölü sayısı 150'ye yükseldi

Geçen hafta Afganistan başkentinde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 150'ye yükseldiği açıklandı. Sorumlu görevlilerin azledilmesi talebiyle başlatılan gösterilerde kan döküldü.

06 Haziran 2017 12:57

Afganistan hükümeti, geçen hafta başkent Kâbil'deki diplomatik temsilciliklerin bulunduğu semte yapılan bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 150'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 300'ü geçtiğini duyurdu. Açıklama, Afganistan başkentindeki barış konferansı sırasında Devlet Başkanı Eşref Gani tarafından yapıldı.

Şimdiye kadar ölü sayısının 90 olduğu tahmin edilmekteydi. Kâbil yönetimi birçok elçilik binasının da ağır hasar görmesine yol açan bombalı saldırıdan, Taliban'ın müttefiki olan Hakkani terör örgütünü sorumlu tutuyor.

Cuma günü bombalı saldırıyı kınayan yüzlerce gösterici ile polis arasında çıkan çatışmada da 4 kişi ölmüştü. Beş gündür oturma grevi de yapan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Protestocular ulusal güvenlik danışmanı Hanif Atmar ve üst düzey emniyet görevlilerinin istifasını talep ediyor. Devlet Başkanı Gani bu talepleri geri çevirmişti.

Protesto eylemi sırasında ölen, nüfuz sahibi bir senatörün oğlunun cenaze töreni de kana bulanmış ve cemaatin arasına karışan saldırganın üzerindeki bombayı patlatması 7 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/AG/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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