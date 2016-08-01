Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı



Taliban'ın Afganistan başkenti Kabil'deki yabancıların kaldığı otele yaptığı saldırının ardından hükümet kuvvetleri karşı operasyon başlattı. Alman haber ajansı dpa'nın haberinde silah seslerinin otel saldırısından saatler sonra da devam ettiği belirtildi.

Havalimanı yakınlarındaki Northgate adlı otelde Amerikan Silahlı Kuvvetleri hesabına çalışan özel güvenlik şirketlerinin elemanları kaldığı ifade ediliyor. Saldırıda ve sonrasında düzenlenen operasyonda kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bomba yüklü kamyon

Taliban, otelin girişinde bomba yüklü kamyonun infilak etmesinin ardından militanların otel ve misafirhanesini basarak ‘en az 100 kişi öldürüp yaraladıklarını' iddia etti. Bir yerel televizyon muhabiri ise saldırı mahallinde dört militan gördüğünü aktardı.

‘Resolute Support' adlı NATO misyonunun sözcüsü ise otele saldırıldığını doğrulamakla birlikte ayrıntılı bilgi vermedi. Operasyona Afgan ve yabancı birliklerin birlikte katıldığı aktarıldı.

Northgate şirketinin internet sitesinde, ‘kriz ülkelerindeki askeri ve sivil kuruluşlara hizmet verdikleri' belirtiliyor. Kabil'deki şirkete ait otel, 2013 yılında da saldırıya hedef olmuş ve çatışmada 9 kişi ölmüştü. Taliban'ın ocak ayında yabancıların kaldığı ‘Camp Baron'a yaptığı saldırıda da en az 30 kişi yaralanmıştı.