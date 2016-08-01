T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı

Taliban, Kabil'deki yabancıların kaldığı bir otele saldırdı. Saldırının ardından otele güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

01 Ağustos 2016 13:50


Taliban'ın Afganistan başkenti Kabil'deki yabancıların kaldığı otele yaptığı saldırının ardından hükümet kuvvetleri karşı operasyon başlattı. Alman haber ajansı dpa'nın haberinde silah seslerinin otel saldırısından saatler sonra da devam ettiği belirtildi.

Havalimanı yakınlarındaki Northgate adlı otelde Amerikan Silahlı Kuvvetleri hesabına çalışan özel güvenlik şirketlerinin elemanları kaldığı ifade ediliyor. Saldırıda ve sonrasında düzenlenen operasyonda kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bomba yüklü kamyon

Taliban, otelin girişinde bomba yüklü kamyonun infilak etmesinin ardından militanların otel ve misafirhanesini basarak ‘en az 100 kişi öldürüp yaraladıklarını' iddia etti. Bir yerel televizyon muhabiri ise saldırı mahallinde dört militan gördüğünü aktardı.

‘Resolute Support' adlı NATO misyonunun sözcüsü ise otele saldırıldığını doğrulamakla birlikte ayrıntılı bilgi vermedi. Operasyona Afgan ve yabancı birliklerin birlikte katıldığı aktarıldı.

Northgate şirketinin internet sitesinde, ‘kriz ülkelerindeki askeri ve sivil kuruluşlara hizmet verdikleri' belirtiliyor. Kabil'deki şirkete ait otel, 2013 yılında da saldırıya hedef olmuş ve çatışmada 9 kişi ölmüştü. Taliban'ın ocak ayında yabancıların kaldığı ‘Camp Baron'a yaptığı saldırıda da en az 30 kişi yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Taliban KabilAfganistanKabilNorthgateAmerikan Silahlı KuvvetleriTalibanSupportNATOAfganBaronDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AG/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24