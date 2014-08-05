Kabil'de yabancı askerlere saldırı



Kabil'de İngiliz birliklerinin kontrolündeki bir askeri eğitim merkezine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Alman haber portalı Spiegel Online'da yer alan bilgilere göre, saldırıda NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü'nde (ISAF) görev yapan üst düzey Amerikalı bir general hayatını kaybetti.

Saldırıda 15 ISAF askerinin de yaralandığı ve bunlar arasında bir Alman generalin de bulunduğu belirtiliyor. Alman ordusundan yapılan açıklamada, yaralanan generalin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Saldırı, ISAF'ın üst düzey görevlileri ile üst düzey Afgan güvenlik güçlerinin buluşması sırasında meydana geldi. Saldırıyı düzenleyen kişilerin kimler olduğu ve amacı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Afganistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sadece "ordu üniforması giyen bir teröristin Afgan ve yabancı birliklerine ateş açtığı" ifade edildi.

Saldırının düzenlendiği akademide Afgan güvenlik güçlerine eğitim verildiği belirtiliyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de Afgan güçlerinin üniformasını giyen bir saldırgan tarafından düzenlenen saldırıyı kınadı.