Kabil'de üç bombalı saldırı; 14 ölü, 10 yaralı

Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısının oğlunun cenaze törenindeki saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Afgan yetkililer, Kabil'de Mareşal Fehim tepesinde Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısı Alem İzzedyar'ın oğlunun cenaze töreninde üst üste üç bombanın patladığını açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de hafta içinde diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 90 kişi yaşamını yitirmiş, 461 kişi yaralanmıştı.