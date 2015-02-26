Kabil'de Türk diplomatlarına saldırı



Saldırı, Türk Büyükelçiliği ile yan yana olan İran Büyükelçiliği kapısı önünde meydana geldi.

Taliban militanı olduğu bildirilen saldırganın bomba yüklü aracı infilak ettirmesi üzerine eylemciyle birlikte biri Türk, diğeri Afgan olmak üzere 3 kişi can verdi.

Olayda hayatını kaybeden Türk vatandaşının diplomatik aracın sürücüsü olduğu, araçta bulunan bir başka Türk'ün de yaralandığı belirtildi. Patlama sonrasında cadde ulaşıma kapatıldı.

Kabil'deki İngiliz Büyükelçiliği'ne ait bir araca geçen yılın kasım ayında düzenlenen intihar saldırısında beşi Afgan sivil, biri İngiliz güvenlik görevlisi olmak üzere altı kişi can vermişti.

Yine Kabil'de ocak ayında AB Polis Misyonu mensuplarına düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

ISAF'ın yerini 'Kararlı Destek' misyonu aldı

Uluslararası Afganistan Güvenlik Destek Kuvveti'nin (ISAF) 13 yıllık görev süresinin 1 Ocak 2015 itibariyle sona ermesinin ardından Afganistan'da yeni bir dönem başlamıştı.

ISAF'ın yerini alan "Kararlı Destek" (Resolute Support) adlı misyon, Afgan güvenlik güçlerini eğitmekle yetiniyor, isyancı avına çıkmıyor. Misyon, şimdilik iki yıl süreli öngörüldü.