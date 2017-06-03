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Deutsche Welle

Kabil'de saldırı protesto edildi: En az dört ölü

Kabil’de çarşamba günkü saldırıyı protesto etmek için düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu en az dört kişinin öldüğü bildirildi. Kentte bugün gösterilerin engellenmesi için önlemler alındı.

03 Haziran 2017 14:45

Afganistan'ın başkenti Kabil'de göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada en az dört kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bugün kent merkezindeki bazı caddelerin yeni gösterilerin yapılmasını engellemek için polis tarafından kapatıldığı bildirildi.

Cumartesinin iş günü olduğu Kabil'de kapatılan caddelerde kontrol noktaları oluşturulduğu ve zırhlı araçların devriye gezdiği belirtildi.

Kabil, dün çarşamba günkü saldırının ardından hükümeti halkı korumayı başaramamakla suçlayan gruplar tarafından düzenlenen gösterilere sahne olmuştu.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin istifasını talep eden ve "Taliban'a ölüm” diye sloganlar atan göstericilere polis müdahale etti. Hükümet karşıtı göstericilere polisin ateş açarak, göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gösterilerde dört kişinin öldüğü, sekiz kişinin yaralandığı belirtildi. Afgan medyasında yer alan haberlerde ise 7 kişinin öldüğü duyuruldu.

Polisin müdahalesine tepki

Afgan milletvekili Fausia Koofi, polisin tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Koofi, "hükümetin yas tutan ve aslında bombalı saldırının kurbanları için adalet isteyen göstericilerin üzerine hükümetin ateş açması, göz yaşartıcı bomba atması utanç verici” dedi.

Kabil'de çarşamba günü düzenlenen saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 400 civarında kişi de yaralanmıştı. Gösterilere katılan aktivist Rahila Cafari, "kız ve erkek kardeşlerimiz çarşamba günü düzenlenen kanlı saldırının kurbanı oldu ve bizim liderimiz bu katliamı durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Adalet istiyoruz, faillerin asılmasını istiyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Afgan istihabarat birimleri, saldırıdan radikal İslamcı Taliban ile ittifak içinde olan Hakkani grubunu sorumlu tutuyor. Taliban saldırıyla bağlantısının bulunmadığını duyurdu.

Hükümete yakın çevrelerden alınan bilgilere göre, Devlet Başkanı Gani'nin saldırı ile bağlantısı olduğu düşünülen 11 Taliban ve Hakkani üyesinin idam edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KabilDevlet Başkanı Eşref GaniBakanlığıFausia KoofiRahila CafariTalibanHakkaniDevlet Başkanı GaniDeutsche Welle Türkçe AFP/Reuters JD/GA

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