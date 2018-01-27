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Dünya

Kabil'de patlama: en az 50 yaralı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kabil’de İçişleri Bakanlığı'nın eski hizmet binası yakınlarında büyük bir patlama oldu

27 Ocak 2018 15:26

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kabil’de İçişleri Bakanlığı\'nın eski hizmet binası yakınlarında büyük bir patlama oldu. Bombalı araçla gerçekleştirildiği düşünülen saldırıda sağlık yetkilileri en az 50 kişinin yaralandığını belirtiyor.
Tolonews’de yer alan habere göre bombalı bir araçla gerçekleştirilen saldırı kentin tamamında duyuldu ve hissedildi. Patlama işişleri bakanlığının eski hizmet binasına yakın bir noktada gerçekleşti. 
Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu.

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