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Dünya

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türk Büyükelçiliği önündeki araca bombalı saldırı, 1 kişi öldü

Taliban, NATO konvoyunu hedef aldıklarını, aracın yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı

26 Şubat 2015 09:06

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Türkiye Büyükelçiliği'ne ait iki araca bombalı saldırı gerçekleşti. Büyükelçiliğin önündeki araçlara düzenlenen saldırıda 1 Türk vatandaşı hayatını kaybederken iki Türk vatandaşı da yaralandı. Hayatını kaybeden Türk vatandaşının zırhlı araç içindeki güvenlik görevlisi olduğu açıklandı.

 

Taliban: Yanlışlıkla vurduk

 

Yerel saatle 08:10'da bomba yüklü bir Toyota Corolla'yla geçekleştirilen saldırıyı Taliban üstlendi. Saldırının ardından AA muhabirinin ulaştığı Taliban örgütünün sözcüsü Zabihullah Mücahit, saldırıyı üstlendiklerini ifade ederken, "Kabil'deki Türk Büyükelçiliği sokağından geçen ABD aracının hedef alındığını" öne sürdü. Mücahit bu açıklamanın ardından yaptığı ikinci açıklamada, “Bölgeden geçen ABD'ye ait araçları hedef aldık, ölenler de ABD vatandaşı, eğer saldırı anında Türklere ait araç da bölgede varsa yanlışlıkla onlar da zarar görmüştür, bizim Türklerle düşmanlığımız yok” diye konuştu.

Afgan İçişleri Bakanlığı yetkilisi, ölen ve yaralanan şahısların Türk vatandaşı olduğunu doğruladı.

Saldırı büyükelçilik binasının dışında, kapının yan tarafında meydana geldi. Kabil'deki Türkiye büyükelçiliği, İran ve Almanya büyükelçilikleri ile aynı bölgede bulunuyor.

 

Genelkurmay'dan açıklama

 

 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığından, NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi Büyükelçi İsmail Aramaz'a tahsisli koruma timinin aracına Kabil'de, Türkiye saati ile 05.45 sularında bomba yüklü araçla saldırıda bulunulduğunu, bir TSK personelinin şehit olduğu, bir personelin de yaralandığı bildirildi.

Bomba yüklü araçla gerçekleştireilen saldırının Türk konvoyunu hedef aldığını Afganistan İçişleri Bakanı yardımcısı General Ayoub Salanghi açıkladı. Kabil'deki intihar saldırısı Türk, Alman ve İran Büyükelçilikleri'ne oldukça yakın bir noktada gerçekleştirildi. 

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