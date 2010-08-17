-KABİL'DE ÖNEMLİ ARKEOLOJİK BULUŞ KABİL (A.A) - 17.08.2010 - Savaşlarla mahvolan Afganistan'da yapılan arkeoloji kazılarında, bir Budist tapınağında altın işlemeli freskoyla bezeli eser bulundu. Kabil'in güneyinde Logar vilayetine bağlı Aynak bölgesinde, bir Çin firmasının bakır madeni alanında 12 kilometre çapında sürdürülen araştırmada, milattan önce dönemlerden kalma kalıntılara sahip Budist tapınağı ortaya çıkarıldı. Bu çok eski tapınak hakkında bilgi veren Afganistan Arkeoloji Dairesi Başkanı Nadir Resuli, burasının ileride imkan olursa müze yapılacağını söyledi.